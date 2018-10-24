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Mısır, Londra'daki "kayıp yazma eserinin" satışını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 02:44 | Son Güncelleme

Mısır, Londra'daki "kayıp yazma eserinin" satışını durdurdu

KAHİRE (AA) - Mısır, 126 yıl önce kaybolan ve İngiltere'nin başkenti Londra'da Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa sunulacağı belirtilen yazma eserinin satışını durdurdu.

Mısır Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Ulusal Arşiv ve Yayınevi Genel Kurulunun, Londra'daki ünlü Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa sunulacağı bilgisi alınan, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Memluk Sultanı Kansu Gavri'ye atfedilen yazma eserin satışını durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, eserin son olarak 1892 yılında ülkedeki yayınevleri ve milli kütüphanelerde kayıt altında olduğu bilgisi verildi.

Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin yer aldığı yazma eserin kesin bir şekilde Mısır'a ait olduğunu kanıtlayan belgeler toplanarak bir dosya hazırlandığı duyurulan açıklamada bakanlığın, Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı bünyesindeki "Kurtarılan Eserler Birimi" başta olmak üzere ilgili makamlarla iş birliğine gidip söz konusu eserin geri alınması için çalışacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kayıp yazma eser Londra mısır

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