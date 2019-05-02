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Mısır, Lübnan'a destek vermeye hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 04:17 | Son Güncelleme

Mısır, Lübnan'a destek vermeye hazır

KAHİRE (AA) - Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, özellikle enerji alanında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi konusunda Lübnan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Medbuli, Mısır-Lübnan Yüksek Ortak Komite Toplantısı'na ve Arap Ekonomik Forumu'na katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Lübnan'a gitti.

Mısır hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Medbuli'yi Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Başbakan Saad Hariri karşıladı.

Medbuli, burada yaptığı konuşmada, "Mısır, farklı alanlarda Lübnan'la iş birliği yapmaya ve gerek enerji gerekse diğer alanlarda karşılaştığı sıkıntıları aşması için destek vermeye hazır." ifadesini kullandı.

Hariri ise Lübnan hükümetinin Mısır ile iş birliğini güçlendirmek istediğini kaydetti.

Hariri, geçen nisan ayında ülkesinin, 2010 yılında Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krize benzer bir kriz yaşamasından korktuğu açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan mısır

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