Mısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdü

"Hitler hatalar yaptı ama doğu ve batıya yayılabilmesi güçlü bir altyapı kurması sayesindeydi" diyen Abdel Aal, daha sonra sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

Abdel Aal bu ifadeleri, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin altyapı yatırımlarını överken kullandı.

Mısır'da son haftalarda, hükümet ve ordunun altyapı projelerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Son yıllarda kemer sıkma politikaları izleyen ülkede halkın yüzde 30'u yoksulluk sınırı altında bulunuyor.

Middle East Eye internet sitesine göre Abdel Aal, konuşması öncesinde Sisi'nin "modern bir Mısır devleti inşa etme çabalarını" desteklemek için Meclis'e bir dakikalık saygı duruş yaptırdı.

Meclis Başkanı, bu saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada "Almanya'nın kurduğu altyapı tüm dünya için model oldu" dedi ve ekledi:

"Dönüşüm dönemlerinde ulus inşa etmek sert önlemler gerektirir. Çünkü bu dönemlerde kurumlar ve altyapılar kurulur."

MUHALİFLER: MISIR'IN SAYGINLIĞINA DARBE VURUR