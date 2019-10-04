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Mısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdü

04.10.2019 05:57 | Son Güncelleme

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal'ın, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in altyapı yatırımlarını övmesi ülkede tartışma yarattı. "Hitler hatalar yaptı ama doğu ve batıya yayılabilmesi güçlü bir altyapı kurması sayesindeydi" diyen Abdel Aal, daha sonra sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi. Abdel Aal bu ifadeleri, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin altyapı yatırımlarını överken kullandı.

Mısır Meclis Başkanı, Hitler'in altyapı yatırımlarını övdü

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdel Aal'ın, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in altyapı yatırımlarını övmesi ülkede tartışma yarattı.

"Hitler hatalar yaptı ama doğu ve batıya yayılabilmesi güçlü bir altyapı kurması sayesindeydi" diyen Abdel Aal, daha sonra sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

Abdel Aal bu ifadeleri, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin altyapı yatırımlarını överken kullandı.

Mısır'da son haftalarda, hükümet ve ordunun altyapı projelerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Son yıllarda kemer sıkma politikaları izleyen ülkede halkın yüzde 30'u yoksulluk sınırı altında bulunuyor.

Middle East Eye internet sitesine göre Abdel Aal, konuşması öncesinde Sisi'nin "modern bir Mısır devleti inşa etme çabalarını" desteklemek için Meclis'e bir dakikalık saygı duruş yaptırdı.

Meclis Başkanı, bu saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada "Almanya'nın kurduğu altyapı tüm dünya için model oldu" dedi ve ekledi:

"Dönüşüm dönemlerinde ulus inşa etmek sert önlemler gerektirir. Çünkü bu dönemlerde kurumlar ve altyapılar kurulur."

Muhalifler: Mısır'ın saygınlığına darbe vurur

Mısır'daki muhalifler ise Devlet Başkanı Sisi'yi Hitler'e benzeterek övmenin ülkenin dünyadaki saygınlığına büyük bir darbe vuracağını söyleyerek bu konuşmayı eleştirdi.

Nazi Almanyası'nı 1933-45 yılları arasında yöneten Adolf Hitler ülkesinde altı milyonu Yahudi olmak üzere 11 milyon kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Eleştirilerin ardından Egypt Today'e konuşan Abdel Aal, Hitler'in "hiçbir zaman övülemeyecek çok sayıda suç işlediğini söyledi ve ekledi:

"Hiçbir ülke güçlü bir altyapı olmadan gelişemez, açıklamalarımda vermek istediğim tek mesaj buydu."

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