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Mısır "Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal" suçlamasını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Mısır, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) "Mursi'ye yeterli tıbbi bakım sağlama konusunda ihmalkar davranıldığı" suçlamasını reddetti

KAHİRE (AA) - Mısır, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye "yeterli tıbbi bakım sağlanması konusunda ihmalkar davranıldığı" yönündeki suçlamaları reddetti.

Devlet Bilgi Servisi'nin El-Ahram gazetesinde yer alan açıklamasında, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Amerika Direktörü Sarah Leah Whitson'un Kahire yönetiminin Mursi'ye yeterli tıbbi bakım sağlama konusunda ihmalkar davrandığı yönündeki suçlamasına tepki gösterildi.

HRW'yi "yalan haber yaymak" ile suçlayan Devlet Bilgi Servisi, söz konusu suçlamaların "maksatlı" olduğunu ileri sürdü.

HRW Orta Doğu ve Kuzey Amerika Direktörü Whitson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mursi'nin ölümü korkunç bir olay. Ancak Mısır hükümetinin kendisine yeterli tıbbi bakım sağlamadaki ihmalkarlığı veya aile ziyaretlerine izin vermemesi göz önüne alındığında oldukça anlaşılabilir bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) mısır Muhammed Mursi

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