HABER

Mısır, Nil Nehri üzerindeki haklarını koruyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 02:08 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: - "Mısır, tüm kurumlarıyla birlikte ülkenin Nil Nehri üzerinde sahip olduğu hakları koruyacaktır. Bu kurumlar, siyasi alanda gerekli tüm tedbirleri alacaktır"

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Nil Nehri sularıyla ilgili tüm haklarını korumak için siyasi alanda gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında yürütülen Hedasi Barajı müzakereleriyle ilgili, Başbakanlık ve Sulama Bakanlığının ardından Sisi de Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen toplantıda olumlu bir gelişme kaydedilmediğini ifade eden Sisi, "Mısır, tüm kurumlarıyla birlikte ülkenin Nil Nehri üzerinde sahip olduğu hakları koruyacaktır. Bu kurumlar, siyasi alanda gerekli tüm tedbirleri alacaktır." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanlığından ABD'ye etkin rol oynama çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan ve "Hedasi Barajı konusunda sürdürülebilir bir anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin desteklendiği" yönündeki açıklama memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, üç ülke sulama bakanlarının yürüttüğü müzakerelerin çıkmaza girdiği, bu nedenle de ABD'nin bu konuda etkin rol oynamasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Mısır cumhurbaşkanlığı, istenilen anlaşmaya varılması için uluslararası arabuluculuğa açık olduğunu vurguladı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya sulama bakanlarının Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereler, taraflardan gelen farklı açıklamalarla sona ermişti.

Sudan tarafı, müzakerelerin teknik konularda başarılı olduğunu ifade ederken Mısır, Etiyopya'nın ısrarları nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Etiyopya ise müzakerelerin çıkmaza girmediğini iddia etmişti.

PARTNER2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması
Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!
Sancaktepe'de silahlı çatışma: 1 yaralıSancaktepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah es-Sisi Hedasi mısır

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Afyonkarahisar'da korkuç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da zehirlenme şüphesi! Onlarca kişi hastaneye akın etti!

Hastane acili dolup taştı! Tam 47 kişi birden!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

İstanbul'da dehşet! Elindeki şişeyi kırıp arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.