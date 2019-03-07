Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9 tüneli yıktı

KAHİRE (AA)- Mısır ordusu, Kuzey Sina bölgesinin Gazze sınırında tespit edilen 9 tüneli yıktığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ordudaki mühendislik birimleri tarafından tespit edilen Mısır-Gazze sınırında kazılmış 9 tünel, Kuzey Sina Terörle Mücadele Birlikleri tarafından yıkıldı.

Açıklamada söz konusu tünelleri "terör unsurlarının silah ve mühimmat taşımak için kullandıkları" ifade edilirken, yıkım işleminin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze sınırındaki tünelleri yıkmak için Eylül 2015'ten bu yana sınır boyunca kazılmış kanallara deniz suyu pompalayan Mısır ordusu, Şubat 2018'de de Kuzey Sina'da "bölgedeki terör unsurlarını yok etmek amacıyla" kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı kapsamlı bir harekât başlatmıştı.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle sınıra yüzlerce tünel kazılmıştı. Sayısının bin 200'den fazla olduğu konuşulan tünellerden Gazze tarafına yiyecek, giyecek ve inşaat malzemeleri taşınıyordu.

