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Mısır Ortodoksları, Hz. İsa ve annesinin ülkeye gelişini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 05:20 | Son Güncelleme

Mısır Ortodoksları, Hz. İsa ve annesinin ülkeye gelişini kutladı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Ortodoks Kilisesi, Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem'in Mısır'a kaçışlarını törenlerle andı.

Mısır'daki Ortodoks Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, Kıpti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, kutsal ailenin ülkeye gelişine ilişkin düzenlenen törene başkanlık etti.

Düzenlenen dini merasimde, kilise turu, kutsal aileye ait ikonların kutsanması ve ailenin konvoyu sembolik olarak canlandırıldı.

Kilisenin açıklamasına göre, Papa 2. Tavadros, düzenlenen ayinde kutsal ailenin Mısır'a girişiyle ilgili bilgiler verdi.

Tarihi rivayetlere göre, Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa, Filistin'den kaçarak Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş bölgesinden Mısır'a sığınmışlardı. Bugünkü Kahire'nin içinde bulunan Mısr el-Kadime bölgesindeki o dönemki adıyla Babilyon'a gelerek ardından ülkenin güneyine geçiş yapmışlardı.

Ailenin daha sonra dönüş güzergahında, Natron Vadisi ve Sina üzerinden geçerek Filistin'e ulaştığına inanılıyor.

Mısır yönetimi, tüm Hıristiyan dünyası için önem arz eden bu yolculuğun din turizminde değerlendirilebilmesinin yollarını arıyor.

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