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Mısır Osmanlı paralarını "İslami eserler" olarak kaydediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Mısır Osmanlı paralarını "İslami eserler" olarak kaydediyor

KAHİRE (AA) - Mısır, devlet hazinesinde bulunan Osmanlı dönemine (1517-1867) ait paraların "İslami eserler" olarak kayıtlara geçirilmesi kararı aldı.

Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık bünyesindeki İslami ve Kıpti Eserler Daimi Komisyonu'nun, devlet hazinesinde bulunan tarihi paraların "İslami eserler" olarak kaydedilmesi kararı aldığı duyuruldu.

Söz konusu paraların içinde altın ve gümüş sikkelerin bulunduğu, altın sikkelerin Osmanlı sultanlarından III. Mehmet, I. Abdulmecid ve III. Selim ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ailesi dönemlerine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "İslami eserler" olarak kaydedilecek paralar arasında Suudi Arabistan'ın kurucu lideri Kral Abdulaziz bin Suud (1876-1953) dönemine ait paraların da bulunduğu kaydedildi.

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İslami eser mısır osmanlı paraları

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