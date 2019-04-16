Mısır Parlamentosu anayasa değişikliklerini onayladı

Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye 2030’a kadar görevde kalabilme yolunu açan anayasa değişikliklerini onayladı.

Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliklerini onayladı. Sisi’nin görev süresini 4 yıldan 6 yıla uzatmayı öngören anayasa değişikliği 596 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 22’ye karşı 531 oyla oyuyla kabul edildi. Anayasa değişikliğiyle Sisi’ye bir dönem daha cumhurbaşkanı adayı olma hakkı da tanınmış oldu.

Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için referandumda da oylanması gerekiyor.

