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Mısır piramitleri etrafında halk koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

Mısır piramitleri etrafında düzenlenen halk koşusuna bir Türk kızı da katıldı

KAHİRE (AA) - Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede binlerce kişinin katılımıyla halk koşusu düzenlendi.

Giza piramitlerinin etrafında 10, 21 ve 42 kilometrelik mesafelerde düzenlenen koşuya Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Turizm Bakanı Ranya el-Maşşat ve Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi de katıldı.

Tarihi piramitlerin bulunduğu alanda gerçekleşen koşuya 75 ülkeden 4 bin kişi katılırken, koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri Mısırlı bakanlar tarafından takdim edildi.

- Koşudaki Türk kızı

Bu yılki koşuya katılan Türk kızı Mina Tanaltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğe katılmaktan ve dünyanın yedi harikasından birinin hemen yanında koşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Tanaltay, 10 kilometrelik koşuya katıldığını ve antrenmanlı olduğu için söz konusu mesafeyi rahatça tamamlayabildiğini ifade etti.

Mısır'da Tarihi Eserler, Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının himayesinde 2015 yılından bu yana düzenlenen koşuyla ülke turizminin canlandırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
halk koşu mısır Piramit

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