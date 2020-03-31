Mısır Piramitlerinden dünyaya 'Evde Kal' mesajı

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan piramitler, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlara mesaj vermek amacıyla ışıklandırıldı.
Piramitler, İngilizce ve Arapça yazılan “Evde Kal” mesajıyla aydınlatıldı.
Virüse karşı yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı verildi.
Mısır’da 25 Mart’ta salgın nedeniyle yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Ülke genelinde bugüne kadar 656 vaka kaydedilirken, 41 kişi de hayatını kaybetti.