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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz" - "Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının da göstergesidir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına yönelik, "Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı açıklamada, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

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Anadolu Ajansı (AA) Kahire bürosu İletişim Başkanı Fahrettin Altun Mısır polisi

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