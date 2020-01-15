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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Mısır'da hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor, bu pervasız girişimi kınıyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınadı ve çalışanların serbest bırakılmasını istedi.

Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, "Mısır'da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Anadolu Ajansı Kahire

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