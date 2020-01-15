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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Mısır hükümetinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskını en sert şekilde kınıyorum. Darbecilerin, gazetecilere gösterdikleri düşmanca tavır, Mısır'ın nasıl bir yönetim zafiyeti içinde olduğunu net bir şekilde gözler önüne sermiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını en sert şekilde kınadı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Mısır hükümetinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskını en sert şekilde kınıyorum. Darbecilerin, gazetecilere gösterdikleri düşmanca tavır, Mısır'ın nasıl bir yönetim zafiyeti içinde olduğunu net bir şekilde gözler önüne sermiştir." ifadesine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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