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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kasapoğlu, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması sebebiyle Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
AA Kahire ofisi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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