MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temelinin olmadığını bildirdi.

Bahçeli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mısır polisinin 14 Ocak 2020 akşamında AA Kahire ofisine baskın düzenlediğini ve 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına aldığını hatırlatan Bahçeli, "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zemini kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde, Anadolu Ajansının Kahire Ofisi'ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz'de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte, Libya'da Hafter'in, İdlib'de Esad'ın, Mısır'da Sisi'nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur. Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum."

