Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Saraç, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla aradı.
YÖK Başkanı Saraç, Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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