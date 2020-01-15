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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 20:49 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saraç, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla aradı.

YÖK Başkanı Saraç, Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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AA Genel Müdürü Şenol Kazancı yekta saraç Yükseköğretim Kurulu

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