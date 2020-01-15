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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

KASTAMONU / ARDAHAN (AA) - Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskın sonucu 4 çalışanının gözaltına alınması nedeniyle Mısır hükümetini kınadıklarını bildirdi.

- "Darbeci Sisi'nin bu pervasız tutumunu şiddetle kınıyorum"

Mısır polisinin, biri Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürüldüklerini üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire bürosuna yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmasını, hukukun ve insan haklarının alenen hiçe sayılmasını, darbeci Sisi'nin bu pervasız tutumunu şiddetle kınıyorum. Basın ve ifade özgürlüğüne darbe vuracağını sanan Sisi'ye devletimiz mutlaka bunun hesabını soracaktır. Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyor, AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz."

- Ardahan

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği de Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Dernek Başkanı Deniz Başlı, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın sonucu 4 çalışanının gözaltına alınması nedeniyle Mısır hükümetini kınadıklarını bildirdi.

Yapılanın uluslararası hukuka ve evrensel kurallara aykırı olduğunu vurgulayan Başlı, şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorbaca tutuma karşı durmak Edirne'den Ardahan'a tüm basın meslek örgütlerinin görevidir. Yapılanı kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Gerek yurt içinde ve gerekse tüm dünya genelindeki basın meslek örgütlerini Mısır'ın zorbalığı karşısında tepki göstermeye davet ediyoruz."

Başlı, meslektaşlarının hala nerede olduklarının bilinmemesinin ise düşündürücü olduğunu belirtti.

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