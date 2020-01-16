HABER
  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği Başkanı Abdul Manan: - "Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskın ve gözaltılara kayıtsız kalınması, dünya medyası için kötü emsal teşkil edebilir"

CAKARTA (AA) - Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Manan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen baskını kınadıklarını belirterek "Uluslararası hukuka bağlı bir ülke olarak Mısır, medya özgürlüğüne, bu mesleğin icra edilmesine ve çalışanların haklarına saygı duyması gerek." diye konuştu.

''Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskın ve gözaltılara kayıtsız kalınması, dünya medyası için kötü emsal teşkil edebilir.'' değerlendirmesinde bulunan Manan, bu olaya tepki verilmemesinin, herhangi bir ülkede benzer olayların kolayca yaşanmasına sebebiyet verebileceğine işaret etti.

Endonezya Gazeteciler Cemiyeti (PWI) Başkanı Atal Depari de olayı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

- Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandıGaziantep'te, hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor Arnavutköy'de sahipsiz yaralı atlara kadınlar sahip çıkıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınması ajı Endonezya Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) kınama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

5 maden ocağı dinamitle patlatılarak imha edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsveç uyruklu DEAŞ'lı sınır dışı edildi

Kavga ettiği karısı yaralanınca korkuya kapılıp intihar etti

Eşi kanlar içinde kalınca korkup intihar etti

Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20’leri gördü

Sıcaklık sıfırın altında 28.2 derece!

Yürekleri ağza getiren olay! Metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların tehlikeli geçişi

Yürekleri ağza getiren görüntü!

Arkadaşından şantajla para almaya çalışan adam gözaltına alındı

'Elinde görüntülerim var' deyip şantaj yaptı! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.