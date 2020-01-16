Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskını kınayarak, "Umudumuz odur ki Mısır yetkilileri bu yanlış, hatalı, kusurlu kararlarından vazgeçerler. Biz de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2019 çalışmalarını ve planlanan 2020 faaliyetlerini bir otelde düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

Konuşmasına başlarken Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin tepkisini dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı bürosuna baskın düzenleyen Mısır yetkililerini kınıyoruz. Anadolu Ajansı hem Türkiye'nin hem de dünyanın medarı iftiharı olan bir kurumdur. Bugüne kadar faaliyette bulunduğu hiçbir ülkede yasadışı bir eylemi, işlemi olmamıştır. Umudumuz odur ki Mısır'ın yetkilileri bu yanlış, hatalı, kusurlu kararlarından vazgeçerler. Biz de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz."

Malkoç, gözaltına alınan AA çalışanlarının bir an önce özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu.

