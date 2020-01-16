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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Özdemir: "Bu, basın özgürlüğüne yapılmış büyük bir saldırıdır. Kabul edilemez olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, kendilerinden haber alınamayan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz"

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sefa Özdemir, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine yaptığı saldırıyı kınadı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı olmak üzere AA'nın 4 çalışanını gözaltına almasının ardından bu eyleme dönük hiçbir açıklamanın yapılmadığına dikkati çekti.

Sefa Özdemir, şunları kaydetti:

"Yapılan eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğu gözler önündedir. Kaçırılan gazetecilerin şu an nerede oldukları, sağlık durumları ve neden kaçırıldıklarına yönelik herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Tek amacı insanlara doğru bilgiyi vermeye çalışmak olan gazetecilerin bu şekilde yaka paça derdest edilmesine hiçbir şekilde anlam verebilmiş değiliz. Bu, basın özgürlüğüne yapılmış büyük bir saldırıdır. Kabul edilemez olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, kendilerinden haber alınamayan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz."

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