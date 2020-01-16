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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı: - Anadolu Ajansında çalışan gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" - "Mısır polisi bu tutumuyla basın özgürlüğüne büyük bir darbe vurmuştur ve demokrasi konusunda da bir kez daha sınıfta kalmıştır"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Anadolu Ajansında çalışan gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu kabul edilemez saldırı tarihe kara bir leke olarak not düşüldü. Meslektaşlarınızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkan İbrahim Erdoğan da yaptığı yazılı açıklamada, AA çalışanların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, AA'nın Türkiye'nin güçlü bir basın kurumu olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Demokrasinin tamamen askıya alındığı Mısır'da yaşanan bu olay özelde gazetecilere, genelde de basına karşı yapılmış bir şiddet, hatta devlet eliyle yapılmış bir terör eylemidir. Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir basın kurumu, aynı zamanda da dünyadaki en yaygın haber ajanslarından biridir. Mısır polisi bu tutumuyla basın özgürlüğüne büyük bir darbe vurmuştur ve demokrasi konusunda da bir kez daha sınıfta kalmıştır. Mısır Yönetimi, AA mensubu meslektaşlarımızın akıbeti konusunda acilen açıklama yapmalı, Batılı ülkeler başta olmak üzere basın ve ifade özgürlüğü konusunda duyarlı olduklarını söyleyen tüm dünya ülkelerinden Mısır'a baskı gelmelidir."

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(AA) Kahire ofisini

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