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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici: - "Bu eylem demokrasiden uzak basın özgürlüğüne yönelik bir tacizdir. Dünya kamuoyu içerisinde önemli bir yere sahip olan ajansımız tüm dünyaya gerçek haberleri tüm şeffaflığıyla aktarmaktadır. Bunlardan rahatsız olan Mısır hükümetinin bu tutumu eminiz ki sonuçsuz kalacaktır. Basın ve ifade özgürlüğünün asla önüne geçemeyeceklerdir" - Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer: - "Zalim Sisi Mısır'ı işgal etti, bu ondan beklenen bir durumdu. AA çalışanlarının nereye götürüldüğü bile bilinmemektedir. Başlarına bir yaralanma veya sorun gelmeden bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. AA veya diğer kuruluşlardaki arkadaşlarımız bizim kardeşimizdir. Buradan sesimizi yükseltiyor ve 'Sisi, gazetecileri lütfen serbest bırak' diyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Ekici, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetindeki basın toplantısında, Mısır'da biri Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının gözaltına alınmasını kınadığını belirtti. AA çalışanlarının serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayan Ekici, şöyle devam etti:

"Bu eylem demokrasiden uzak basın özgürlüğüne yönelik bir tacizdir. Dünya kamuoyu içerisinde önemli bir yere sahip olan ajansımız tüm dünyaya gerçek haberleri tüm şeffaflığıyla aktarmaktadır. Bunlardan rahatsız olan Mısır hükümetinin bu tutumu eminiz ki sonuçsuz kalacaktır. Basın ve ifade özgürlüğünün asla önüne geçemeyeceklerdir. Mısır hükümetinin konuyla alakalı hiçbir açıklama yapmaması da oldukça düşündürücüdür. Türk basınına ve dünya demokrasisine karşı yapılan bu eylemi şiddetle kınıyor, gözaltında bulunan 4 AA çalışanının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."

KGK İl Temsilciliğinde açıklama yapan Başer ise Mısır polisinin, AA'nın 4 çalışanını gözaltına almasının ardından bu eyleme dönük hiçbir açıklama yapılmadığına dikkati çekti.

AA yöneticileri ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başer, şunları kaydetti:

"Zalim Sisi, Mısır'ı işgal etti, bu ondan beklenen bir durumdu. AA çalışanlarının nereye götürüldüğü bile bilinmemektedir. Başlarına bir yaralanma veya sorun gelmeden bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. AA veya diğer kuruluşlardaki arkadaşlarımız bizim kardeşimizdir. Buradan sesimizi yükseltiyor ve 'Sisi, gazetecileri lütfen serbest bırak' diyoruz."

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Bayram Ekici TGF Genel Sekreteri Muammer Başer KGK Nevşehir İl Başkanı Nevşehir

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