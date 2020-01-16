Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özcan Çiriş, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın yaparak 4 AA çalışanını gözaltına alınmasını protesto etti. AA çalışanlarının biran önce serbest bırakılması istediklerini belirten Özbey, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldıklarını üzüntüyle öğrendik. Anadolu Ajansı çalışanlarına 'Geçmiş olsun.' diyoruz. Mısır yönetimine, gözaltındaki çalışanların en kısa sürede serbest bırakması için çağrı yapıyoruz. Bu, ifade özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Gazetecilerin neye göre gözaltına alındığı belli olmadığı için tamamen bir tehdit olarak görüyoruz."

Çiriş ise basının özgürlüğünün kısıtlandığı Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi. AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Çiriş, "Bu sorunun en kısa sürede çözeceğine inanıyoruz. Yaşanan diplomatik süreçlerden gazetecilerin sorumlu tutulması ve bu tür uygulamalara maruz kalması bizi derinden üzmüştür. En kısa sürede Anadolu Ajansı çalışanlarının serbest bırakılacağını ümit ediyoruz." dedi.

