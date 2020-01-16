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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı: - "Kahire'de Anadolu Ajansının bürosunda arama yapılmasını ve 4 çalışanının gözaltına alınmasını endişeyle karşılıyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını endişeyle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu olayın Mısır'da Mısırlı ve yabancı medya temsilcilerine yönelik bir dizi saldırıdan biri daha olduğu vurgulandı.

"Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Anadolu Ajansının bürosunda arama yapılmasını ve 4 çalışanını gözaltına almasını endişeyle karşılıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Almanya'nın Mısır'daki basın özgürlüğüne ilişkin kaygıları çok kez dile getirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, özgür ve çoğulcu basının toplumsal diyaloğu mümkün kıldığı ve böylelikle kalıcı istikrara ve kalkınmaya katkı sağladığı kaydedildi.

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Almanya Anadolu Ajansı baskın çalışanlar kahire ofisi mısır

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