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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: - "Anadolu Ajansı, Mısır'da yaşanan her olayı doğru ve objektif şekilde dünyaya duyurmaya çalışan uluslararası bir haber ajansıdır. Sisi yönetiminin bundan rahatsız olduğu anlaşılıyor"

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Anadolu Ajansının (AA) Mısır'da yaşanan her olayı doğru ve objektif şekilde dünyaya duyurmaya çalışan uluslararası bir haber ajansı olduğunu belirterek, "Sisi yönetiminin bundan rahatsız olduğu anlaşılıyor." dedi.

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mısır polisinin AA Kahire Ofisi'ne yaptığı baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'da 4 AA çalışanının gözaltına alındığını, Türkiye'nin girişimleri sonucunda 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakıldığını dile getiren Canbey, AA'nın diğer 3 görevlinin de bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Basın özgürlüğü, çalışma hayatı ve insan hakları açısından oldukça vahim ve düşündürücü olan bu olayı kınadığını vurgulayan Canbey, "Toplumun haber alma özgürlüğü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışan Anadolu Ajansı çalışanlarının hukuksuz şekilde gözaltına alınması Mısır'daki darbeci yönetimin anlayışını göstermektedir. Sisi yönetimi kendinden bekleneni yapmaktadır." diye konuştu.

Bu olayla, basın ve ifade özgürlüğünün Mısır'da büyük bir yara aldığını belirten Canbey, Sisi yönetiminin gelmesinden bu yana dünyanın Mısır ile ilgili sağlıklı haber alma sorunu yaşadığını ve Mısır'ın kapalı bir toplum haline getirilmeye çalışıldığını ifade etti.

AA'nın, Mısır'da yaşanan her olayı doğru ve objektif şekilde dünyaya duyurmaya çalışan uluslararası bir haber ajansı olduğunun altını çizen Canbey, "Sisi yönetiminin bundan rahatsız olduğu anlaşılıyor." dedi.

Daha önce gazetecilik mesleğini yapan bir milletvekili olduğunu belirten Canbey, "Susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yapan darbeci Mısır yönetimi daha önce de birçok yerli ve yabancı medyayı oradan çıkardı. Anadolu Ajansına da aynısını yapmaya çalışıyorlar. 100 yıllık bir geçmişe sahip Anadolu Ajansı ve çalışanlarına yapılan bu haksız tavır, gazetecilik faaliyetinin ağır saldırıya maruz kalması meselesidir." ifadelerini kullandı.

Başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından bu baskıcı tavrın kınandığını ve Sisi yönetimi tarafından derdest edilen gazetecilerin özgür bırakılması çağrısında bulunulduğunu hatırlatan Canbey, Mısır yönetiminin bu çağrılara kulak vermesini diledi.

AA'nın, bu yıl 100. yılını kutlayan uluslararası bir kurum olduğunu vurgulayan Mustafa Canbey, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan, 85 ülkede faaliyet gösteren, ofisi olan, bu konularda çok tecrübeli bir uluslararası haber ajansı. Mısır yönetimi tarafından Anadolu Ajansına yönelik bir karalama kampanyası da yapılmaktadır ki tüm dünyada saygınlığı olan kurumumuza atılan iftiralar da kabul edilebilir değildir. Tüm profesyonel gazetecilerin engelsiz bir şekilde çalışabilmesi için devletlerin gerekli düzenlemeleri yapması gerekirken darbeci Sisi yönetiminin bu tavrı tarihe de bir not olarak düşülmüştür. Bu arada dost ve kardeş Mısır halkının da bu gözaltıları doğru bulmadığını biliyoruz. Çünkü Mısır halkı Türkiye ile tarih boyunca kardeş olarak yaşamıştır. Bu son olay Mısır halkı ile olan hukukumuza zarar vermeyecektir."

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey Anadolu Ajansı kahire ofisi Mısır polisi

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