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Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı

19.12.2020 20:29 | Son Güncelleme:
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Mısır sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı

Mısır'ın kuzey kesimindeki Matruh kenti sahilinde 7 göçmenin cesedine ulaşıldı.

Mısır'ın El-Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Matruh kenti sahilinde Mısırlı 7 göçmenin cansız bedeni bulundu.

Göçmenlerin Libya sınırına bitişik Sellum kenti açıklarında yasa dışı yollardan göç amaçlı kullanılan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Hayatını kaybedenlerin Matruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan naaşlarının, kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Mısır'ın komşusu Libya, Afrikalı göçmenlerce Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor. (AA)

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