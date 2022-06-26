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Mısır satan baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

26.06.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Özlen Çayı önünde mısır satan baba ve oğlu ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında av tüfeğiyle geri gelerek ateş etti. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Mısır satan baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Seydikemer'e bağlau Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında av tüfeğiyle geri geldi. Bu kişinin ateş açması sonucu, Mustafa ve Bahadır Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralandı.

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Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahadır Akçaal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Fethiye'deki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Bahadır Akçaal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı
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