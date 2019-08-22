Mısır satan kız dehşeti yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mısır sattığı arabadaki tüpü yakmaya çalışan genç kız, tüpün harlaması sonucu yüzünden feci şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız uzun süre gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre, seyyar arabada mısır satan 15 yaşındaki Damla K., arabanın içerisinde bulunan mısırları kaynatmak için tüpü yakmak istedi. Tüpten sızan gazdan dolayı seyyar arabanın içerisinde gaz birikti. Talihsiz genç kız çakmağı yaktığı esnada biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Damla K., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi edilen D.K., dışarıda uzun süre gözyaşlarına hakim olmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

