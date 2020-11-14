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Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

14.11.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Ege Denizi’nden bugün saat 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden bugün saat 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden Nara Burnu istikametine giden savaş gemileri Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Mısır savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

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