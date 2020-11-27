HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

27.11.2020 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.Marmara Denizi’nden bugün saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden bugün saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Mısır savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde depremMalatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Aralık ayında hangi balık yenir?Aralık ayında hangi balık yenir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Türk gemisine hukuksuz aramayla ilgili Başsavcılık soruşturma başlattı

Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili flaş gelişme

Süleyman Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Isparta'da iğrenç olay! Cinsel organlarının fotoğraflarını çekmiş

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Hayatının şokunu yaşadı! Güçlükle biriktirdiği parayla aldığı bilezikleri çöpe attı

Mersin'de fuhuş operasyonu! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Çok sayıda kişiye gözaltı! Şifreleri deşifre oldu: Sana çantayı gönderiyorum

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.