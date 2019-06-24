"Mısır Sina'da bir kum tanesi için bile taviz vermeyecek"

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, “Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bir kum tanesi için bile taviz vermeyeceğini” söyledi.

Mısır ve Rusya arasında "2 artı 2" görüşmelerine katılmak üzere Moskova'da bulunan ve Arapça yayın yapan Rusya el-Yevm televizyonuna mülakat veren Dışişleri Bakanı Şükri, ABD yönetimi tarafından önerilen "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olarak değerlendirilen Manama ekonomi çalıştayı konusundaki soruları cevapladı.

ABD yönetiminin girişimleri çerçevesinde Sina Yarımadası’nın Filistin devleti için alternatif olduğu şeklindeki soruya Şükri, “Bu konu Mısır devletinin bütün kurumları tarafından reddedildi ve mesele tamamen kapandı. Mısır Sina’da bir kum tanesi için bile taviz vermeyecektir. Mısır’ın Sina Yarımadası’ndaki egemenliğine gölge düşürebilecek herhangi bir durum yoktur.” dedi.

Manama ekonomi çalıştayında Mısır’ın Sina Yarımadası’na yatırım planlarının da yer aldığı şeklindeki soruyu ise Şükri, Sina Yarımadası’ndaki yatırımların Mısır ve diğer yatırımcı ülkeler arasındaki ikili ekonomik ilişkilerle ilgili olduğunu, bunun Filistin meselesi ile her hangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.