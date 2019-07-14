KAHİRE (AA) - Mısır ve Sudan askeri komisyonları, iki ülkenin genelkurmay başkanları liderliğinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6'ncı Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantısı, Mısır Genelkurmay Başkanı General Muhammed Ferid ve Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib başkanlığında Mısır'ın başkent Kahire'de başladı.

Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ikili askeri ilişkiler ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerin perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bir önceki toplantı, Ağustos 2018'de Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilmişti.

Toplantının, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in (1989-2019) geçen 11 Nisan'da devrilmesinin ardından yapılan ilk görüşme olması nedeniyle önemli olduğu ifade ediliyor.

