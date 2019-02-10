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Mısır, Sudan ve Etiyopya, Hedasi Barajı'nı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

Mısır, Sudan ve Etiyopya cumhurbaşkanları, Hedasi Barajı'yla ilgili sorunların çözümüne ilişkin çalışmaya karar verdi

ADDİS ABABA (AA) - Mısır, Sudan ve Etiyopya, Nil Nehri üzerinde inşaatı devam eden Hedasi Barajı müzakerelerinde çözüme kavuşturulamayan tüm meselelerde uzlaşı sağlanması için çalışma konusunda anlaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır, Sudan ve Etiyopya cumhurbaşkanları Abdulfettah es-Sisi, Ömer el-Beşir ve Abiy Ahmed Ali, Addis Ababa’da düzenlenen 32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Liderlerin, bu görüşmeyle "Hedasi Barajı'yla ilgili teknik müzakerelere destek için siyasi bir çatı oluşturmayı, bu konuya ilişkin engelleri aşmayı ve üç ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çaba sarf etmeyi" hedeflediği belirtilen açıklamada, "Hedasi Barajı meselesinde, "üç ülkenin çıkarlarına zarar vermeme" ilkesinde hemfikir olmanın önemi vurgulandı.

Açıklamada, üç liderin müzakerelerin hareket noktası olarak kendi halklarının menfaatine zarar vermeme ve ülkelerinin kalkınmasını sağlama konusunda görüş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bu bağlamda, Hedasi Barajı'nın, her üç ülkenin hedefleri ve çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde doldurulması ve işletilmesi için dengeli ve iş birliğine dayalı bir vizyonun takip edilmesinin önemine işaret etti.

Sudan ve Etiyopya'dan söz konusu görüşmenin ayrıntılarına dair açıklama yapılmadı.

Mısır ve Sudan cumhurbaşkanları, 27 Ocak'ta Hedasi Barajı konusunda en kısa zamanda bir uzlaşıya varılmasının önemini vurgulamıştı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında barajla ilgili teknik meselelerin görüşülmesi için zaman zaman yapılan görüşmelere rağmen henüz üç ülkeyi de hoşnut edecek bir çözüme varılamadı.

Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

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Etiyopyalı mısır Sudan

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