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Mısır, Sudan ve Libya konulu zirvelere ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 23:30 | Son Güncelleme

Mısır, Sudan ve Libya konulu zirvelere ev sahipliği yapacak

KAHİRE (AA) - Mısır'da yarın Sudan ve Libya konulu iki toplantı yapılacağı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başkent Kahire'de Sudan ve Libya konulu iki zirve düzenlenecek.

Sudan bölgesel ortaklarının istişare zirvesine, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kageme, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Nijerya'dan üst düzey devlet yetkilileri ve temsilcilerin katılması bekleniyor.

Sudan'daki gelişmeler ile ülkede barış ve istikrara destek yollarının ele alınacağı zirvede, ortak çalışmaların güçlendirilmesine ilişkin konular da görüşülecek.

Libya konulu zirveye ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Ruanda, Güney Afrika Cumhurbaşkanları, Afrika Birliğindeki Libya Komitesi Başkanı sıfatıyla Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin katılması bekleniyor.

Toplantıda, Libya'daki son gelişmeler, ülkedeki mevcut krizin sonlandırılması ve siyasi çalışmaları yeniden canlandırmanın yollarının yanı sıra terörle mücadele konularının masaya yatırılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Libya mısır

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