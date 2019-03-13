HABER

Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı projesini süresiz erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, Sudan'a elektrik ihracatı projesinin süresiz ertelendiğini açıkladı

KAHİRE (AA) - Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, ülkesinin Sudan’a elektrik ihracatı projesinin siyasi şartlar nedeniyle süresiz ertelendiğini duyurdu.

Mısır’da yayın yapan "El-Mâl" gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Şakir, ülkesinin gerekli adımları atarak elektrik akımının "deneme" amaçlı başlaması için Sudan yönetimi ile temasa geçtiğini söyledi.

Şakir, Sudan hükümetinin ise "ülkede elektrik bakanı olmadığı" gerekçesiyle akımın başlatılmasına olumlu yanıt vermediğini belirterek, elektrik ihracatı projesinin süresiz ertelendiğini ifade etti.

Mısır Başbakanlığından 19 Şubat’ta yapılan açıklamada, Mısır’dan Sudan’a mart ayı sonunda elektrik akımının başlatılacağı açıklanmıştı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkede iki aydan uzun süredir devam eden gösteriler nedeniyle 22 Şubat’ta hükümeti feshederek, bir yıllık olağanüstü hal ilan etmişti.

- 56 milyon dolarlık proje

Mısır’ın güneyi ile Sudan’ın kuzeyinde 56 milyon dolar maliyetli 97 kilometrelik elektrik hattı çekilmesi kararlaştırılmış ve her ülkenin kendi topraklarında gereken çalışmaları yapması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Ekim 2018'de Sudan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında elektrik hatları çekilmesi ve demir yolu inşa edilmesi gibi konuları içeren 12 anlaşma imzalanmıştı.

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için imzalar atıldıTürker İnanoğlu İletişim Fakültesi için imzalar atıldı
Trafikte motosiklette kitap okuyan çocuk dikkat çektiTrafikte motosiklette kitap okuyan çocuk dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik ertelendi ihracat mısır Sudan

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlıova'da karayoluna çığ düştü! 30'a yakın araç mahsur kaldı

Karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

Annesi böyle feryat etti: Yavrum ne olur gözlerini aç

Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Korkunç cinayette flaş gelişme! Ses kayıtları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.