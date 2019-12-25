Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'nın doldurulması ve çalıştırılmasıyla alakalı daha önce sunduğu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele'nin, "Kahire'nin barajla ilgili yeni bir teklifte bulunduğu" yönündeki sözlerine açıklık getirildi.

Açıklamada, Mısır'ın, Hedasi Barajı görüşmelerinde ilerleme sağlanması ve özellikle kuraklık dönemlerinde barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili Sudan ve Etiyopya ile bir anlaşmaya varılması için çalıştığı ifade edildi.

Sulama Bakanlığı, Mısır'ın, Etiyopya'nın arzuladığı kalkınmayı gerçekleştirecek ama aynı zamanda da Mısır'ın Nil suyundaki hissesini koruyacak ve tehlike oluşturmayacak şekilde bir uzlaşma formülü bulunmasını istediği vurgulandı.

Mısır Sulama Bakanlığı sözcüsü Muhammed es-Sibai ise özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin, "yıllık 40 milyon metreküplük su akışının teminat altına alınmasını" içeren teklifini geri çekmediğini ve bunda ısrarcı olduğunu belirtti.