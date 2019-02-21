HABER

Mısır-Suudi Arabistan vapur seferleri 13 yıl sonra tekrar başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

Mısır-Suudi Arabistan vapur seferleri 13 yıl sonra tekrar başlıyor

KAHİRE (AA) – Mısır yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı ile Mısır'ın Port Tevfik Limanı arasındaki vapur seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Kızıldeniz Limanları Kurumu Başkanı Eymen Salih, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki vapur seferlerinin 13 yıl aradan sonra tekrar başlatılacağını duyurdu.

Port Tevfik Limanı'nın kullanıma hazır olduğunu kaydeden Salih, seferlerin başlamasının ardından bölge çalışanlarına iş imkanı da doğacağını ifade etti.

Salih, ilk seferin ne zaman düzenleneceğine dair bilgi vermedi.

İki ülke arasındaki vapur seferleri Şubat 2006'da "Selam 98" adlı vapurun yanarak batmasının ardından durdurulmuştu. Vapurdaki 1400 yolcudan 1034'ü hayatını kaybetmişti.

Mısır mahkemesi, "hatayla ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gıyaben yargılanan "Selam 98" vapurunun sahibi Memduh İsmail'in beraatine hükmetmişti.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Av macerası kabusa dönüştü!Av macerası kabusa dönüştü!
Ölümlü kazada asli kusurlu bulunan sürücüye 3 yıl 4 ay hapisÖlümlü kazada asli kusurlu bulunan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Port Tevfik Limanı sefer Suudi Arabistan vapur

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.