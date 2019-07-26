Mısır tarlalarına 'drone'lu kenevir operasyonu: 2 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da jandarma, Karapınar ve Çumra ilçelerindeki mısır tarlaları içerisine ekilen kenevirleri, drone ile tespit edip, ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar ve Çumra ilçelerindeki mısır tarlaları içerisine kenevir ekildiği yönünde ihbar aldı. Mısır tarlalarındaki kenevirlerin yeri, drone ile havadan inceleme yapılarak, tespit edildi. Karapınar ilçesi Kurtbasan mevkiinde 400 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli Ö.A. gözaltına alındı.

Çumra ilçesi Yeni Mahalle'de de mısır tarlasına ekili 24 kök kenevir ve 643 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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