Mısır tarlasına Hint keneviri ekmiş

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, mısır tarlasına arasına 8 bin 405 kök Hint keneviri ektiği tespit edilen T.E., gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince toplanan Hint keneviri kökleri, imha edildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı'na bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde, L.T.'ye ait mısır tarlasına, T.E.'nin Hint keneviri ektiğini belirledi. Savcılık talimatıyla tarlada drone kullanılarak, yapılan incelemede, 8 bin 405 kök Hint keneviri ele geçirildi. T.E., gözaltına alınırken, ele geçirilen Hint keneviri kökleri ise imha edildi.

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