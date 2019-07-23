HABER

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Drone ile havadan kontrol yapan jandarma, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 21 bin 957 kök kenevir ile 3 bin 806 gram kubar esrar maddesi bulunduğunu tespit etti.

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

Drone ile havadan kontrol yapan jandarma, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 21 bin 957 kök kenevir ile 3 bin 806 gram kubar esrar maddesi bulunduğunu tespit etti. Kenevir maddesine el koyan jandarma ekipleri, kenevir maddelerini imha etti.
Olay, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canbalı Mahallesi Parçaboyu mevkinde drone ile havadan kontrol yapan jandarma ekipleri, B.U. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen mısır ekili tarlada, kurumaya bırakılmış vaziyette 3 bin 806 gram kubat esrar ile 21 bin 957 kök kenevir bitkisi bulunduğunu tespit etti. Mısır tarlasına girerek uyuşturucu maddeleri toplayan ekipler, kubar maddesine el koyarken, kenevir bitkisi de imha edildi. Uyuşturucu maddelerin kurutulmaya bırakıldığı mısır tarlası sahibi B.U.’yu yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralıMalatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildiKuzey Marmara Otoyolu’nda hurda yüklü tır devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.