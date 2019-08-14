HABER

Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası’nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.

Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

Erkan ALTUNTAŞ/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası’nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.
Karatay ilçesi Köseali Yaylasında Yahya Keskin isimli bir vatandaşa ait bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Mısır tarlasında oluşan obrukta henüz bir ölçüm yapılmadığı öğrenildi. Tarlasını sularken obruk oluştuğunu fark eden Yahya Keskin, obruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluşan obruk bölgede tedirginlik yarattı.

FOTOĞRAFLI

Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Liverpool taraftarlarından boğaz turuLiverpool taraftarlarından boğaz turu
Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabıMuhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.