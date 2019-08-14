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Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası?nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.

Konya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası?nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.
Karatay ilçesi Köseali Yaylasında Yahya Keskin isimli bir vatandaşa ait bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Mısır tarlasında oluşan obrukta henüz bir ölçüm yapılmadığı öğrenildi. Tarlasını sularken obruk oluştuğunu fark eden Yahya Keskin, obruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluşan obruk bölgede tedirginlik yarattı.

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