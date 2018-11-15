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Mısır tarlasında 55 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, mısır tarlasında yapılan aramada 55 kilo plastik patlayıcı, 5 infilaklı fitil ve 9 elektronik düzenek ele geçirildi.

KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, mısır tarlasında yapılan aramada 55 kilo plastik patlayıcı, 5 infilaklı fitil ve 9 elektronik düzenek ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, 13 Kasım’da Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yaptıkları aramada 55 kg plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda ele geçirdi. Patlayıcı ve mühimmat Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edildi. Patlayıcı maddelerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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