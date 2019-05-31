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Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir mısır tarlasında yapılan kontrollerde 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi’nde yaşandı.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir mısır tarlasında yapılan kontrollerde 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi’nde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.T. isimli şahsa ait olan ve T.E. isimli şahıs tarafından ekim ve bakımı yapılan 965 numaralı parselde kontrol gerçekleştirdi. Ekili mısır tarlası içerisinde drone destekli yapılan kontrolde; 5-35 santimetre boylarında 7 bin 592 kök, 1274 numaralı parselde ise 5-35 santim boylarında 813 kök olmak üzere toplam 8 bin 405 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların, İl Jandarma Komutanlığında sorgularının devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı

Mısır tarlasında 8 bin 405 kök kenevir çıktı
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