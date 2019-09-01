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Mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan Atay (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Olay, öğlen saatlerinde, Vezirköprü ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki Öğürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Emircan Atay, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulundu.

Mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan, kurtarılamadı

Hakan AKGÜN/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan Atay (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Vezirköprü ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki Öğürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Emircan Atay, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emircan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Atay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Emircan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, acı haberi alan ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Emircan Atay'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

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Mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan, kurtarılamadı

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