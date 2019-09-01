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Mısır tarlasında domuzları beklerken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Samsun’da gece mısır tarlasında domuz nöbeti tutan 15 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Vezirköprü ilçesi Öğütlü Mahallesi’nde gece meydana geldi.

Samsun’da gece mısır tarlasında domuz nöbeti tutan 15 yaşındaki çocuk, aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Vezirköprü ilçesi Öğütlü Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Emircan Atay arkadaşları ile birlikte mısır tarlasında domuz nöbeti tutarken fenalaştı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Emircan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emircan Atay’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Atay’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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