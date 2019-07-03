Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirmişler

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlasında yetiştirilen 1577 kök Hint keneviri tespit edildi. Hint kenevirleri, Zile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi.

Zile'de, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Alıçözü köyünde yaşayan 4 kişinin mısır tarlasında yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Tarladaki 500 metrekarelik alanda, 1577 kök Hint keneviri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 9 haşhaş bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 174 mermi, ruhsatsız 5 av tüfeği ve 20 litre kaçak rakı ele geçirildi. Hint kenevirleri, Zile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi.

Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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