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Mısır tarlasında kenevir hasadı yapıp evlerinde esrar ürettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Denizli’de kendilerine ait mısır tarlasında kenevir yetiştirip ardından hasat yaparak evlerinde kurutup esrar üreten baba ve oğlu tutuklandı.

Denizli’de kendilerine ait mısır tarlasında kenevir yetiştirip ardından hasat yaparak evlerinde kurutup esrar üreten baba ve oğlu tutuklandı. Narkotik ekiplerinin 2 aylık takibi sonucu yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise kavanozların içinde ve kanepenin üstünde kurutulmaya bırakılmış 2,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narko timler H.E. ve E.E., isimli baba ve oğlu takibe aldı. Şahısların Eskihisar Mahallesi’ndeki mısır tarlalarında kenevir ektiklerini ve bunun hasadını yaptıktan sonra evde oluşturdukları sistem ile kurutup sattıklarını belirlendi. Yaklaşık 2 ay yapılan takip sonrası harekete geçen ekipler baba ve oğlun kaldıkları Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Koç boyunuzu kullanılarak girilen evde baba ve oğlu gözaltına alındı. Operasyonda ‘Jibyy’ isimli narkotik köpeği de kullanıldı. Ardından evde arama yapan ekipler adeta evin her tarafından esrar ele geçirdi. Kanepe ve ranza altlarında kurutulmuş içime hazır esrar maddeleri cam kavanozlar ve fişek diye tabir edilen kağıtlara sarılı halde bulundu.

Kenevirler cam kavanozların içinden çıktı!
Aramayı genişleten ekipler evin odun deposu olarak kullanılan bahçedeki bölüme geçince adeta şok bir manzara ile karşılaştı. Şahısların tarlalarında hasadını yapıp eve getirdikleri kenevirleri kurutma yolu ile burada esrara çevirdikleri anlaşıldı. Baba ve oğlun esrarı kurutmak için ise seçtikleri yöntem narkotik ekipleri bile şaşırttı. Şahısların esrarı depodaki kanepenin üstüne serip ardından ampulü açtıkları ve sürekli yanan ampulün dışarıya ışık verip dikkat çekmemesi için ise kartonla duyun bir bölümünün kapatıldığı ortaya çıktı. Şahısların keneviri ampul ile kuruttukları belirlendi.
Aramalarda ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki kenevir polis tarafından çuvala doldurularak el konuldu. Operasyonda ayrıca 0,6 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet terazi ve ruhsatsız av tüfeği de yakalandı.

Polis tarladan kenevirleri sökerek imha etti
Operasyon sonrası baba E.E.’yi yanlarına alan narkotik ekipleri ardından kenevirin ekili olduğu mısır tarlasına gitti. Burada E.E.’nin keneviri ektikleri bölümleri göstermesinin ardından tarlada mısırların arasında 80 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi. Yakalanan kenevirler ise narkotik ekipleri tarafından imha edilmek üzere söküldü.
Operasyonun ardından narkotik polisi tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve E.E., isimli baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, şahısların kenevir hasadında kullandıkları iş elbiseleri de polis tarafından bulundu.

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